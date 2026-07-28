Reportan incendio en vivienda en Guanacaste: un fallecido

El Benemérito Cuerpo de Bomberos atiende un incendio en vivienda en Cedros de Cañas, Guanacaste, con un fallecido adentro.

De acuerdo con Bomberos, la estructura es prefabricada de aproximadamente 40 metros cuadrados; la misma tenía una sola entrada, la cual mantenía un candado por fuera.

Durante el ingreso, los bomberos localizaron en el baño el cuerpo de un hombre adulto de aproximadamente 45 años.

De momento, Bomberos no puede confirmar que el fallecimiento de la víctima esté relacionado directamente con el incendio, por lo que se encuentran en coordinación con Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Foto: Bomberos