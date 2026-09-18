Reportan incendio en escuela de Cartago: una mujer grave

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La Cruz Roja Costarricense atiende un incendio en la Escuela San Ignacio de Loyola, en Cartago, la tarde de este viernes.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, se ha realizado la valoración de 25 pacientes, de los cuales una mujer fue trasladada en condición urgente al Hospital Dr. Max Peralta de Cartago.

El equipo de emergencia se mantiene en el lugar realizando valoraciones y brindando atención a las personas afectadas. Asimismo, se realizó la evacuación total del centro educativo como medida preventiva.

Para atender esta emergencia, la Cruz Roja movilizó siete ambulancias básicas, una ambulancia de soporte avanzado y un vehículo operativo.

Noticia en desarrollo.