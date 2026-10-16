Reportan importante deslizamiento cerca de residencial

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La Cruz Roja Costarricense atiende una emergencia por un importante deslizamiento ocurrido en San Joaquín de Flores, Heredia, cerca del residencial Campos de María.

Según la información preliminar, el movimiento de tierra habría afectado un muro y el tendido eléctrico, entre otros elementos. La emergencia se reporta en medio de las lluvias que afectan la zona.

Los equipos de rescate se desplazan hacia el sitio para valorar las condiciones y descartar que haya personas prensadas.

De momento, la información se mantiene en desarrollo y no se ha confirmado si hay personas afectadas.