Reportan hombre atrapado tras deslizamiento: Rescate en marcha

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La Cruz Roja Costarricense atiende un incidente registrado en el sector de Montes de Oro, en Miramar de Puntarenas, específicamente en el cruce de Zapotal.

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De acuerdo con el reporte preliminar, un hombre adulto se encuentra atrapado luego de un deslizamiento de tierra en la zona.

Al sitio fueron despachadas unidades de rescate, ambulancias de soporte básico y una unidad de soporte avanzado, con el fin de realizar las labores de liberación y brindar atención prehospitalaria.

La emergencia se mantiene en desarrollo.