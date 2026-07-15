El Cuerpo de Bomberos atiende la mañana de este miércoles un incendio de grandes proporciones en Hatillo, San José, específicamente del antiguo Rancho Guanacaste.

De acuerdo con el reporte preliminar, el fuego afecta una estructura de aproximadamente 250 metros cuadrados, de la cual cerca del 80 % ya fue consumido por las llamas.

Voraz incendio en Hatillo.

Los bomberos informaron que 2 personas fueron rescatadas del interior del inmueble durante las primeras labores de atención.

Además, señalaron que en el sitio se observa una importante columna de humo debido a la carga de fuego, mientras los equipos trabajan en el control del incendio desde cuatro sectores para evitar su propagación.

Voraz incendio en Hatillo.

La emergencia continúa en desarrollo y, de momento, no se han informado las causas que originaron el incendio ni el estado de salud de las personas rescatadas.