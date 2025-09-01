La aparición de una considerable cantidad de peces muertos en la playa de Puntarenas el pasado viernes 29 de agosto generó preocupación entre vecinos y turistas de la zona.

El hecho fue atendido de manera preliminar por personal de la Estación de Biología Marina de la Universidad Nacional (UNA), quienes revisaron la evidencia fotográfica del evento.

Peces muertos en playa Puntarenas. Foto: UNA.

Entre los peces identificados figuran las especies:

Macarela (Scomberomorus sierra).

Bonito (Caranx caballus).

Jurel toro (C. caninus) .

. Y sardinas galleras (Opisthonema spp), todas especies de interés comercial.

Según el análisis de los especialistas, los ejemplares observados eran de tallas adultas, lo que aleja, en primera instancia, la posibilidad de un evento ligado a contaminación directa en el agua, pues en ese escenario se habrían visto afectados también organismos juveniles y especies costeras.

No obstante, la UNA aclaró que aún no se han recolectado muestras biológicas ni se han realizado mediciones en el sitio de las condiciones físicas, químicas o biológicas del mar.

Por esta razón, indican que no es posible establecer causas específicas del evento, y todas las hipótesis se mantienen abiertas.

La Estación de Biología Marina informó que dará seguimiento a este tipo de reportes en coordinación con las autoridades competentes, con el fin de contar con información científica que permita caracterizar los casos.

Asimismo, instaron a la ciudadanía y a los sectores productivos costeros a mantenerse informados únicamente por medio de comunicados oficiales, evitando la propagación de especulaciones que puedan generar alarma o impactos innecesarios en la comunidad.

Para aportar información adicional sobre el caso, la UNA puso a disposición el teléfono 2661-302.