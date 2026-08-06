El paso de la Onda Tropical #29 en el país mantiene fuertes lluvias en algunos sectores de San Carlos, por lo que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) hizo un llamado a la población a mantenerse vigilante.
Las zonas con intensas precipitaciones son:
Asimismo, reportan tanto viviendas con anegamiento como varias vías con saturación por problemas de alcantarillado.
El Comité Municipal de Emergencias de San Carlos se mantiene activo dando seguimiento a los incidentes ocurridos hasta el momento.
La CNE también reporta lluvias y tormenta eléctrica en el cantón de Sarapiquí.
Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) realizó el cierre de la ruta 32 por caída de material.
La CNE solicita a los costarricenses mantenerse vigilantes y acatar las recomendaciones de las instituciones de primera respuesta.