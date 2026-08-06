El paso de la Onda Tropical #29 en el país mantiene fuertes lluvias en algunos sectores de San Carlos, por lo que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) hizo un llamado a la población a mantenerse vigilante.

Las zonas con intensas precipitaciones son:

Florencia,

La Fortuna

Ciudad Quesada

Aguas Zarcas.

Asimismo, reportan tanto viviendas con anegamiento como varias vías con saturación por problemas de alcantarillado.

El Comité Municipal de Emergencias de San Carlos se mantiene activo dando seguimiento a los incidentes ocurridos hasta el momento.

La CNE también reporta lluvias y tormenta eléctrica en el cantón de Sarapiquí.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) realizó el cierre de la ruta 32 por caída de material.

La CNE solicita a los costarricenses mantenerse vigilantes y acatar las recomendaciones de las instituciones de primera respuesta.