Reportan fuertes lluvias en San Carlos y Sarapiquí: CNE hace un llamado

Ha ocasionado viviendas con anegamiento.

El paso de la Onda Tropical #29 en el país mantiene fuertes lluvias en algunos sectores de San Carlos, por lo que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) hizo un llamado a la población a mantenerse vigilante.

Las zonas con intensas precipitaciones son:

  • Florencia,
  • La Fortuna
  • Ciudad Quesada
  • Aguas Zarcas.

Asimismo, reportan tanto viviendas con anegamiento como varias vías con saturación por problemas de alcantarillado.

El Comité Municipal de Emergencias de San Carlos se mantiene activo dando seguimiento a los incidentes ocurridos hasta el momento.

La CNE también reporta lluvias y tormenta eléctrica en el cantón de Sarapiquí.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) realizó el cierre de la ruta 32 por caída de material.

La CNE solicita a los costarricenses mantenerse vigilantes y acatar las recomendaciones de las instituciones de primera respuesta.