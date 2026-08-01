Reportan fuertes lluvias en Cartago: 4 familias evacuadas

Las fuertes lluvias ocurridas entre la madrugada y parte de la mañana de este sábado en diferentes sectores en Cartago han ocasionado la evacuación de cuatro familias tras inundaciones.

Las zonas afectadas son Turrialba, Cervantes y Tucurrique.

El Comité Municipal de Emergencias (CME) se mantiene atendiendo las diferentes situaciones que se presentan, entre ellas, la afectación de cuatro viviendas que quedaron en condición de riesgo en el sector de Calle Vieja.

Foto: Municipalidad de Turrialba

Foto: Municipalidad de Turrialba

Por su parte, la Municipalidad de Turrialba hace un llamado a toda la población a extremar las medidas de prevención y tomar las previsiones necesarias.

“Si usted participará en la Romería, le solicitamos hacerlo con la mayor cautela, especialmente al transitar por zonas montañosas, donde las condiciones del terreno pueden representar un mayor riesgo”, indicó Carlos Hidalgo, alcalde de Turrialba.

Vecinos de Sarapiquí también reportan la crecida de ríos como Río Sucio y Sarapiquí, por lo que el CME también permanece en vigilancia constante.