Un sismo movió partes del territorio nacional la tarde de este sábado 4 de octubre, según los reportes oficiales de las autoridades correspondientes.

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) destacó que tuvo una magnitud de 4.7 y que su epicentro fue específicamente en Guatuso de Alajuela.

Detalles específicos:

Magnitud: 4.7.

Día: 2025-10-04, hora local: 15:08:44.8.

Latitud: 10.617, longitud: -84.9516.

Profundidad: 13.75 km.

Epicentro: 2.6 km al Sur de Bajo cartagos de Guatuso de Alajuela.

Ciudadanos, de diferentes partes del país, reportan haber sentido un movimiento sumamente fuerte, pero rápido.