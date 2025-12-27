Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un hombre falleció la tarde de este sábado 27 de diciembre en el centro de Heredia, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

De acuerdo con el reporte de la Benemérita, la alerta ingresó pasadas las 1:30 p. m., por un caso médico ocurrido en las inmediaciones de un cajero automático.

Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que se trataba de un hombre con una edad aproximada entre 55 y 60 años, quien ya se encontraba sin signos vitales.

De momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre la causa del fallecimiento, mientras se realizan las coordinaciones correspondientes para el levantamiento del cuerpo y las diligencias de rigor.

El caso queda a cargo de las autoridades judiciales para el respectivo proceso.