Reportan fallecimiento de famoso streamer salvadoreño

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

El mundo del streaming se encuentra conmocionado luego de que medios mexicanos reportaran el hallazgo de un hombre sin vida que podría ser el reconocido creador de contenido salvadoreño conocido como “El Komanche”.

El hecho ocurrió este domingo 25 de octubre en una vivienda ubicada sobre la calle Paseo de Niza, en la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey, Nuevo León. Según los primeros reportes, vecinos habían notado que la puerta del inmueble permanecía abierta desde el día anterior, por lo que los propietarios acudieron a revisar la casa ante la posibilidad de que hubiera ocurrido un robo.

Al ingresar encontraron a un hombre inconsciente y solicitaron ayuda a los cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que ya no presentaba signos vitales. La víctima tendría entre 30 y 35 años.

De manera extraoficial, el fallecido fue relacionado con “El Komanche”, cuyo nombre es Carlos Mauricio Gómez. Sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado oficialmente que la persona encontrada sea el popular streamer, por lo que su muerte permanece como un reporte en proceso de verificación.

La información sobre la muerte de Komanche toma mayor fuerza luego de que Byron Reyes, quien trabajaba en varios proyectos con él, aseguró haber conversado directamente con familiares del creador de contenido.

Según Reyes, la familia le confirmó que la persona fallecida sí es Komanche, por lo que la identidad habría sido corroborada por sus allegados.

El fallecimiento del conocido creador de contenido comenzó a reportarse en las últimas horas y ha generado conmoción entre sus seguidores y la comunidad de creadores de contenido.

Por ahora, se espera que la familia o personas cercanas brinden más información sobre lo ocurrido.

Su última publicación generó preocupación entre sus seguidores, por lo que no se descarta que se haya quitado la vida.