La Cruz Roja Costarricense informó que se encuentran atendiendo una emergencia relacionada con picaduras de abejas.
El suceso tiene lugar en el sector de Salitral de Santa Ana, San José.
La alerta ingresó a eso de las 10:00 a.m., en donde se reportaban 3 personas con picaduras de abejas.
La Cruz Roja destacó que se encuentran atendiendo en estos momentos un paciente con Paro Cardio Respiratorio.
De momento se desconoce la condición de los otros 2 afectados.
Para atender la emergencia Cruz Roja movilizó 2 ambulancias de soporte avanzado.
Noticia en desarrollo.