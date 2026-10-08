Reportan emergencia en mina: Cruz Roja confirma un fallecido

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Un hombre perdió la vida la mañana de este jueves en el sector de Las Minas, en Abangares, Guanacaste.

Según destacó la Cruz Roja Costarricense, a las 8:45 a. m. recibieron bó el reporte de un hombre adulto que se encontraba dentro de una mina. En ese momento, se desconocía la profundidad a la que se encontraba.

Ante la alerta, la Cruz Roja movilizó una Unidad de Soporte Básico y una Unidad de Primera Intervención.

El primer recurso en llegar confirmó que el hombre ya se encontraba en una zona segura. Tras la valoración por parte de los cruzrojistas, se confirmó que no presentaba signos de vida.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes.