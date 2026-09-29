Reportan colapso vial en la salida de Cartago hacia San José

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Los conductores que viajan desde Cartago hacia la capital enfrentan severos problemas de tránsito desde la madrugada de este martes, debido a una colisión en el sector de El Fierro.

De acuerdo con reportes de conductores y usuarios en la vía, el incidente involucra dos vehículos que chocaron por golpe por detrás mientras descendían por la zona.

Los automóviles involucrados quedaron invadiendo uno de los carriles, lo que redujo de inmediato la capacidad de la carretera.

El bloqueo parcial ha provocado un denso congestionamiento que mantiene en rojo la salida de Cartago desde antes de las 5:00 a. m.

Se recomienda a quienes deban desplazarse hacia San José armarse de paciencia o tomar vías alternativas.