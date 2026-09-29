Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Una aparatosa colisión moviliza a los cuerpos de socorro desde las primeras horas de la mañana de este martes en el cantón de Orotina, Alajuela.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, el incidente se registró a eso de las 6:20 a. m. en el sector de Santa Rita de Coyolar, en las cercanías del local Jumbo Max, donde un camión de carga impactó contra un autobús de transporte escolar.

Tras la alerta recibida, los paramédicos confirmaron que en el sitio un joven masculino de 16 años de edad se encuentra prensado entre la estructura de los vehículos. Asimismo, las autoridades valoran a otros tres pacientes que resultaron involucrados y con distintas heridas a raíz de la colisión.

Para atender la emergencia, el cuerpo de bomberos y la Cruz Roja desplazaron al lugar cuatro ambulancias y una unidad especializada de rescate para liberar al menor de edad y estabilizar a los heridos.

La escena se mantiene con paso complicado mientras los cuerpos de socorro continúan con las labores de extracción y traslado a centros médicos.

La situación continúa en desarrollo.