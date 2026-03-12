Reportan choque de bus contra vivienda en Desamparados

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un autobús colisionó contra la fachada de una vivienda en San Rafael Abajo de Desamparados la noche de este jueves.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, dentro de la estructura se encontraban 5 adultos y 4 niños, quienes resultaron ilesos pese al impacto.

Dentro de las personas involucradas, 2 fueron atendidas con crisis ansiosa; sin embargo, no hubo heridas de gravedad.

Las autoridades atendieron con 2 unidades en el sitio, en lo que se maneja como un derrape del bus en vía pública.