Los cuerpos de emergencia atienden este jueves un reporte de precipitación de una aeronave en el Aeropuerto Tobías Bolaños.

Según confirmó el Benemérito Cuerpo de Bomberos, se trataría de un ultraligero en el perímetro del aeropuerto.

Ante esto, las autoridades movilizan sus recursos para la atención respectiva.

En la escena, se reporta de manera preliminar que 2 personas viajaban abordo de dicha aeronave.

Cruz Roja se encuentra movilizándose a la escena para brindar la atención necesaria.

Noticia en desarrollo.