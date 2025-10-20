Reportan balacera frente a escuela en Juan Viñas

No hay personas heridas

Informe cuestiona políticas publicas del país.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que se encuentra atendiendo una emergencia relacionada con una balacera en Juan Viñas de Cartago, que se registró frente a la escuela Cecilio Lindo.

“La Cruz Roja Costarricense responde al sector de Juan Viñas, a la escuela Cecilio Lindo, reportan varios estudiantes con crisis nerviosa, al parecer se escucharon impactos de arma de fuego a las afueras del centro educativo, sin personas heridas”.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió a pocos metros del centro educativo, lo que provocó la activación inmediata de los protocolos de emergencia y la evacuación preventiva de los estudiantes y docentes.

La policía se hizo presente al lugar para asegurar la escena, hasta el momento, no se reportan menores heridos.

En el sitio, unidades de la Cruz Roja Costarricense brindaron atención a varias personas con crisis nerviosas, producto del pánico generado por las detonaciones.

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