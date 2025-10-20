Reportan balacera frente a escuela en Juan Viñas

La Cruz Roja Costarricense confirmó que se encuentra atendiendo una emergencia relacionada con una balacera en Juan Viñas de Cartago, que se registró frente a la escuela Cecilio Lindo.

“La Cruz Roja Costarricense responde al sector de Juan Viñas, a la escuela Cecilio Lindo, reportan varios estudiantes con crisis nerviosa, al parecer se escucharon impactos de arma de fuego a las afueras del centro educativo, sin personas heridas”.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió a pocos metros del centro educativo, lo que provocó la activación inmediata de los protocolos de emergencia y la evacuación preventiva de los estudiantes y docentes.

La policía se hizo presente al lugar para asegurar la escena, hasta el momento, no se reportan menores heridos.

En el sitio, unidades de la Cruz Roja Costarricense brindaron atención a varias personas con crisis nerviosas, producto del pánico generado por las detonaciones.

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