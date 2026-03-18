Reportan balacera en Tirrases: atienden un herido

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El sector de Tirrases, en Curridabat, se encuentra en alerta este miércoles tras reportes sobre una balacera.
Ante consulta de Grupo Extra, la Cruz Roja Costarricense reportó que se movilizan al sitio para atender a un herido; no obstante, se desconoce si hay más afectación.
Reportes preliminares señalan que 2 hombres habrían sido detenidos con amas de fuego cerca del sitio, pese a que se desconoce si son los responsables del hecho.
Noticia en desarrollo.