La noche de este domingo una balacera interrumpió las celebraciones patrias en Concepción Abajo de Alajuelita, dejando como saldo un hombre fallecido.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima es un masculino de unos 30 años, quien presentaba múltiples heridas de arma de fuego y fue declarado sin vida en el sitio por la Cruz Roja, que atendió la emergencia con una unidad de soporte básico.

Foto: Edwin Vega

El tiroteo se registró en las cercanías de la escuela local, justo cuando se realizaba el desfile de faroles. Vecinos relataron que la actividad incluía un recorrido interno en el colegio, con ingreso y salida por portones opuestos, mientras que la Policía mantenía un cordón de seguridad en la zona.

Foto: Edwin Vega

Tras la balacera, se desplegó un fuerte operativo policial en el distrito, y testigos indicaron que al menos dos ambulancias se movilizaron hacia el sector de Montealto.

Foto: Edwin Vega

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para determinar las circunstancias del crimen.