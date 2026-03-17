Reportan balacera con 2 heridos en Desamparados

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Una balacera dejó 2 personas heridas la noche de este martes en Desamparados, San José, específicamente en el sector conocido como “La Capri”.

Según reportes preliminares, el hecho correspondería a un ataque armado. Cruz Roja confirmó a este medio que recibieron un reporte por balacera en esta zona; no obstante, los heridos fueron trasladados por medios propios.

De momento se desconoce la identidad de los afectados, así como las heridas sufridas por los trasladados.

Emergencia en desarrollo.