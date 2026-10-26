Reportan balacera a plena luz del día: Un hombre muere

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Un hombre adulto perdió la vida la mañana de este lunes tras ser atacado con arma de fuego en el sector de Aguas Zarcas, en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 10:25 a. m., indicando sobre una persona herida por proyectil de arma de fuego.

Al arribar al sitio con una unidad básica de soporte, los cruzrojistas abordaron a la víctima, quien presentaba múltiples impactos en el área de la cara y la cabeza. Pese a la rápida respuesta del personal de socorro, el hombre ya no presentaba signos de vida, por lo que fue declarado fallecido en la escena.

Las autoridades policiales custodiaron la zona a la espera de los agentes judiciales para el levantamiento del cuerpo y el inicio de la investigación que permita esclarecer las circunstancias del homicidio.