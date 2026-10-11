Reportan balacera a plena luz del día: Confirman joven crítico

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Un joven de aproximadamente 19 años resultó con heridas de extrema gravedad la tarde de este domingo tras ser víctima de un ataque armado en la localidad de Mercedes de Guácimo, en la provincia de Limón.

De acuerdo con el reporte oficial de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 1:04 p. m., informando inicialmente sobre dos personas afectadas por disparos en la zona.

Al llegar al sitio, los paramédicos a bordo de una unidad de soporte básico ubicaron a un joven que presentaba al menos tres impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Tras estabilizarlo de urgencia en la escena, los socorristas lo trasladaron en condición crítica hacia un centro médico para su atención especializada.

Las autoridades policiales asumieron el control del sitio para recabar indicios y esclarecer las circunstancias que rodearon esta nueva balacera en el Caribe costarricense.