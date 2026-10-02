Reportan atropello múltiple frente al CAR en la Ruta 27

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La Cruz Roja Costarricense atiende de emergencia un reporte de atropello múltiple ocurrido durante los últimos minutos sobre la Ruta 27, específicamente a la altura del Centro de Alto Rendimiento (CAR).

De acuerdo con el informe preliminar de la Benemérita, en el lugar se reporta un saldo de al menos 3 personas afectadas tras ser impactadas por un vehículo.

Para atender el suceso, los cuerpos de socorro han desplazado 3 unidades de ambulancia con el objetivo de evaluar las lesiones de las víctimas y realizar los traslados pertinentes hacia el centro médico más cercano.

Las autoridades de tránsito y de rescate se mantienen operando en la escena, por lo que se prevén complicaciones en la circulación vehicular sobre este tramo de la Ruta 27.

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