Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Un hombre adulto falleció tras recibir varios impactos de arma de fuego dentro de un automóvil en San Miguel de Desamparados, San José, la mañana de este sábado.

De acuerdo con la información de la Cruz Roja Costarricense, la alerta se recibió a las 11:33 a.m. Al llegar al sitio, los cruzrojistas abordaron al hombre dentro del vehículo y lo encontraron sin signos vitales.

En apariencia, dos sujetos en motocicleta le habrían disparado a la víctima.

Ataque armado en Desamparados.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima y el móvil del ataque.

El caso quedó a la espera de la intervención del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuyos agentes deberán realizar las diligencias correspondientes, investigar las circunstancias del hecho y efectuar el levantamiento del cuerpo.