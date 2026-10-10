Reportan ataque armado: Confirman una persona fallecida

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este sábado en el sector de La Caporal de Aguas Zarcas de San Carlos, sobre la carretera que comunica con Pital.

La víctima, de aproximadamente 28 años, viajaba en un vehículo tipo pick-up cuando en apariencia fue interceptado por los ocupantes de otro automóvil, en un sector de la carretera que se encuentra en reparación.

En apariencia, los sospechosos habrían disparado en repetidas ocasiones contra el vehículo, lo que provocó que este retrocediera hasta impactar contra una valla.

Tras la balacera, el conductor se bajó del vhículo e intentó escapar corriendo. Sin embargo, los atacantes lo alcanzaron a unos 15 metros del vehículo y le dispararon en varias ocasiones.

La Cruz Roja Costarricense se desplazó al sitio para atender la emergencia, pero al valorar al hombre lo declararon fallecido.

Tras recibir la alerta, oficiales de la Fuerza Pública realizaron un operativo en la zona, con retenes y recorridos para tratar de ubicar a los responsables. No obstante, al cierre de esta nota no se había confirmado la detención de sospechosos.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumieron la escena. El caso se encuentra en investigación.

Con información de corresponsal de la zona.