Reportan ataque armado a plena luz del día: Un hombre muere

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Un nuevo hecho de violencia cobró la vida de un hombre adulto durante la mañana de este lunes en el cantón de Matina, en la provincia de Limón.

De acuerdo con el informe oficial de la Cruz Roja Costarricense, la alerta sobre el incidente ingresó a las 10:44 a. m. en la localidad de Finca Limón, donde se requirió la presencia de los cuerpos de socorro para atender a un paciente herido.

Al llegar al lugar de los hechos, los paramédicos abordaron a un masculino adulto que presentaba heridas por proyectiles de arma de fuego.

Tras realizar la respectiva valoración en la escena, los socorristas confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarada fallecida en el sitio.

La escena quedó a cargo de las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de realizar la inspección ocular, la recolección de indicios balísticos y el levantamiento del cuerpo para remitirlo a la Morgue Judicial.

Por el momento se desconoce la identidad del fallecido, así como el móvil y la dinámica del ataque.