Reportan 806 personas atendidas y 49 fallecidas en Semana Santa

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La Cruz Roja Costarricense contabiliza 49 personas fallecidas en lo que va del operativo de Semana Santa 2026, según el más reciente corte realizado a las 5:00 p. m. de este sábado.

De acuerdo con el informe, desde el 28 de marzo y hasta el 4 de abril, los equipos de emergencia han atendido un total de 806 personas en diferentes incidentes a nivel nacional. De estos casos, 518 requirieron traslado a centros médicos y 253 fueron clasificados en condición crítica.

En cuanto a las causas de las muertes, los accidentes de tránsito encabezan la lista con 23 casos, seguidos por hechos relacionados con armas de fuego o blancas (9), emergencias acuáticas (4), emergencias traumáticas (4) y otras causas (9).

El reporte también detalla la atención de múltiples incidentes durante este periodo, entre ellos 344 emergencias por accidentes de tránsito, 73 acuáticas, 6 en montaña y 383 clasificadas como otras emergencias.

A nivel operativo, la institución mantiene desplegados más de 500 cruzrojistas, 150 vehículos de emergencia y más de 100 puestos de atención en todo el país, además de registrar 11.361 acciones preventivas.

Declaraciones de Samir Arce, de la Jefatura de la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano.

Por regiones, Puntarenas es la zona con mayor cantidad de pacientes atendidos en puestos, con 203 casos, seguida de Limón con 130 y Guanacaste con 55, lo que refleja una mayor incidencia en zonas costeras durante la Semana Mayor.

Samir Arce, de la Jefatura de la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano, indicó que la institución continúa trabajando de forma ininterrumpida en todo el territorio nacional para atender las emergencias propias de esta época.