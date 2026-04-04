Reportan 806 personas atendidas y 49 fallecidas en Semana Santa

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La Cruz Roja Costarricense contabiliza 49 personas fallecidas en lo que va del operativo de Semana Santa 2026, según el más reciente corte realizado a las 5:00 p. m. de este sábado.
De acuerdo con el informe, desde el 28 de marzo y hasta el 4 de abril, los equipos de emergencia han atendido un total de 806 personas en diferentes incidentes a nivel nacional. De estos casos, 518 requirieron traslado a centros médicos y 253 fueron clasificados en condición crítica.
En cuanto a las causas de las muertes, los accidentes de tránsito encabezan la lista con 23 casos, seguidos por hechos relacionados con armas de fuego o blancas (9), emergencias acuáticas (4), emergencias traumáticas (4) y otras causas (9).
El reporte también detalla la atención de múltiples incidentes durante este periodo, entre ellos 344 emergencias por accidentes de tránsito, 73 acuáticas, 6 en montaña y 383 clasificadas como otras emergencias.
A nivel operativo, la institución mantiene desplegados más de 500 cruzrojistas, 150 vehículos de emergencia y más de 100 puestos de atención en todo el país, además de registrar 11.361 acciones preventivas.
Por regiones, Puntarenas es la zona con mayor cantidad de pacientes atendidos en puestos, con 203 casos, seguida de Limón con 130 y Guanacaste con 55, lo que refleja una mayor incidencia en zonas costeras durante la Semana Mayor.
Samir Arce, de la Jefatura de la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano, indicó que la institución continúa trabajando de forma ininterrumpida en todo el territorio nacional para atender las emergencias propias de esta época.