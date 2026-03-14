Un grupo de 8 personas de nacionalidad venezolana fue reportado como desaparecido ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el pasado 9 de marzo de 2026.

Lo que llama la atención de estas desapariciones es que todas fueron vistas por última vez en octubre de 2022, según el OIJ.

Las identidades de las personas hacen presumir que hay dos grupos de hermanos, dos de apellidos Rosario Cedeño y tres apellidadas Martínez Albornoz.

Mientras que las restantes tres no comparten los mismos apellidos.

Es una de las pocas veces que las autoridades del OIJ comparten información de un grupo de extranjeros desaparecidos, y con la característica especial de que todos fueron vistos por última vez el 12 de octubre de 2022.

Las personas desaparecidas son las siguientes:

Jaijangel Daniela Rosario Cedeño

Melody Nicole Rosario Cedeño

Jancerlin Kemberling Martínez Albornoz

Jaerlin Kimberlin Martínez Albornoz

Joencer Oreber Martínez Albornoz

Noris Rosa López Romero

María Brigida Zamora López

Carlos Luis Arrieta Morillo

Si usted tiene información que pueda llevar al paradero de estas personas, puede comunicarse al teléfono 800 8000 645 o al Whatsapp 8800 0645.