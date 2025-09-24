Una falla eléctrica en los sistemas del radar del Aeropuerto Juan Santamaría afectó las operaciones en el espacio aéreo del país este miércoles.

Esta información fue confirmada por Luis Diego Saborío, Subdirector de Aviación Civil, luego de que el cierre del espacio generara caos y preocupación a nivel nacional.

Ante esto, el Aeropuerto Juan Santamaría brindó un balance de lo que ha sido la afectación de momento:

Llegando al país

Demorados Vuelos Comerciales: 14 Vuelos Carga: 1

Desviados Vuelos Comerciales: 1 Vuelos Carga: 0

Cancelados Vuelos Comerciales: 0 Vuelos Carga: 2



Saliendo del país