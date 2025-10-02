Un incendio en un edificio de 3 pisos, ubicado en las cercanías del Mercado Borbón, en barrio Merced, dejó como saldo preliminar 4 personas fallecidas la madrugada de este jueves.

La alerta ingresó al sistema de emergencias alrededor de las 2:33 a.m., lo que movilizó de inmediato a los cuerpos de rescate.

En la escena trabajan al menos 8 unidades especializadas para intentar controlar la situación.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas fueron localizadas sin vida dentro del inmueble, el cual resultó seriamente comprometido por las llamas.

Los equipos de emergencia aún permanecen en el sitio, atendiendo la emergencia y realizando las labores necesarias para garantizar la seguridad en la zona y esclarecer las causas del incendio.

Noticia en desarrollo.