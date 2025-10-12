La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que durante este domingo se han atendido 35 incidentes por inundaciones en diferentes regiones del país, provocados por las fuertes lluvias que han afectado gran parte del territorio nacional.

Las principales afectaciones se registran en los cantones de Santa Cruz y Puntarenas, donde se reportan desbordamientos de ríos y quebradas, así como el colapso de sistemas de alcantarillado.

En Guanacaste, se desbordaron el río Chombo y la Quebrada Seca en Cuajiniquil de La Cruz, además del río Zapote en Santa Cruz, lo que generó anegamientos en carreteras. En Belén de Carrillo también se reportaron vías inundadas.

Inundaciones en Cuesta Grande de Nicoya.

En la provincia de Puntarenas, las comunidades de Fray Casiano y Chacarita registraron anegamientos en viviendas y calles.

Por su parte, en Alajuela, la ruta hacia Bajos del Toro se mantiene cerrada por caída de material, al igual que la Ruta Nacional 239, que conecta Chires de Puriscal con Parrita.

Actualmente, la CNE mantiene un albergue temporal abierto en Santa Cruz de Guanacaste, donde permanecen 14 personas.

La institución hizo un llamado a la población a mantenerse alerta y no exponerse innecesariamente, ya que, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las lluvias podrían continuar durante la tarde y la noche.

De acuerdo a las autoridades, el país se mantiene bajo Alerta Naranja en todo el territorio nacional, excepto la región Caribe.