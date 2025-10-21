El Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Costa Rica (Ovsicori) ha reportado una intensa actividad sísmica posterior al sismo de 6.2 que sacudió el país la noche del martes.

Hasta las 10:51 p.m., la entidad registró un total de 30 réplicas luego del sismo principal.

El evento principal ocurrió a las 9:57 de la noche. Registró una magnitud de 6,1 y su epicentro se ubicó 19 km hacia el suroeste de Manuel Antonio, en Quepos.

Según el especialista Esteban Chaves, el sismo tuvo una profundidad de 17 km y su origen responde al proceso de subducción de la placa de Cocos por debajo de la microplaca de Panamá.

Debido a su magnitud, fue un sismo que se percibió ampliamente por prácticamente todo el país.

Además, Chaves explicó que es muy probable que las réplicas continúen durante esta noche. Ante este escenario, la entidad emitió un llamado a la población: