Reportan 1.801 personas atendidas en la Romería

La Cruz Roja Costarricense contabilizó 1.801 personas atendidas en el operativo de la Romería 2026, finalizado este lunes 3 de agosto.

De acuerdo con el informe, del total de atenciones, 1.578 corresponden a casos médicos, mientras que 174 a casos traumáticos y 5 a quemaduras, entre otros.

Asimismo, 40 personas tuvieron que ser movilizadas al centro médico, siendo 21 en condición urgente, 6 críticos y 13 estables.

El corte se realizó desde el 25 de julio hasta este 3 de agosto y no se reportaron fallecimientos. La Cruz Roja mantuvo más de 850 cruzrojistas y más de 145 vehículos de emergencia en diferentes puntos importantes como La Galera, Ochomogo, Basílica y más.

Menos atenciones con respecto al 2025

De acuerdo con los socorristas, en comparación con el Operativo de Romería 2025, se registraron 2.204 personas atendidas y 49 traslados; mientras que este año se presentó una reducción de 403 atenciones (18,3%) y de 9 traslados (18,4%).