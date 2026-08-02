Reportan 1.681 personas atendidas en la Romería

La Cruz Roja Costarricense contabiliza 1.681 personas atendidas en el operativo de la Romería 2026, según el corte más reciente realizado a las 12:00 p. m. de este domingo.

De acuerdo con el informe, del total de atenciones, 1.477 corresponden a casos médicos, mientras que 164 a casos traumáticos y 3 a quemaduras, entre otros.

Asimismo, 31 personas tuvieron que ser movilizadas al centro médico, siendo 20 en condición urgente, 6 críticos y 5 estables.

El corte va desde el 25 de julio hasta este 2 de agosto y de momento no se reportan fallecimientos.

La Cruz Roja mantiene más de 850 cruzrojistas y más de 145 vehículos de emergencia en diferentes puntos importantes como La Galera, Ochomogo, Basílica y más.