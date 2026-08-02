Reportan 1.681 personas atendidas en la Romería

31 personas debieron ser trasladadas al centro médico

La Cruz Roja Costarricense contabiliza 1.681 personas atendidas en el operativo de la Romería 2026, según el corte más reciente realizado a las 12:00 p. m. de este domingo.

De acuerdo con el informe, del total de atenciones, 1.477 corresponden a casos médicos, mientras que 164 a casos traumáticos y 3 a quemaduras, entre otros.

Asimismo, 31 personas tuvieron que ser movilizadas al centro médico, siendo 20 en condición urgente, 6 críticos y 5 estables.

El corte va desde el 25 de julio hasta este 2 de agosto y de momento no se reportan fallecimientos.

La Cruz Roja mantiene más de 850 cruzrojistas y más de 145 vehículos de emergencia en diferentes puntos importantes como La Galera, Ochomogo, Basílica y más.

Video: Milena Bogantes, Subcoordinadora Operativa Regional