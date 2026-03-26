La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, afirmó que su gobierno replicará algunos elementos del modelo de seguridad aplicado por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele para enfrentar el avance del crimen organizado y el narcotráfico en el país.

Durante una entrevista con el medio internacional DW, Fernández aseguró que admira los resultados alcanzados en El Salvador en materia de reducción de la violencia, especialmente en lo relacionado con el control de las cárceles y la desarticulación de estructuras criminales.

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“Sí, señor, lo voy a replicar. Admiro que con su cárcel de máxima seguridad lograron desconectar y desarticular a las bandas de crimen organizado”, manifestó la futura mandataria.

Según explicó, una de las principales preocupaciones es que en Costa Rica muchos líderes criminales continúan dirigiendo operaciones ilícitas desde prisión, lo que considera una debilidad del sistema penitenciario.

“Hoy en Costa Rica una persona es sentenciada por narcotráfico o crimen organizado, va a la cárcel, pero desde ahí sigue conectado con las bandas a las que pertenece”, señaló.

Fernández indicó que su objetivo es fortalecer el control en los centros penitenciarios para evitar que los privados de libertad continúen coordinando actividades delictivas.