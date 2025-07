Expertos destacaron la importancia de repensar la salud como una inversión social integral que no dependa únicamente del sistema, sino que involucre a todos los sectores. Esto debido a que factores como el acceso al agua potable, la educación y la infraestructura básica inciden directamente en los resultados sanitarios y el bienestar de las poblaciones en América Latina y el Caribe.



En el lanzamiento del movimiento “Invertir en salud para crecer como sociedad”, promovido por Roche en América Latina y el Caribe la semana pasada, especialistas conversaron en entrevista con EFE sobre la necesidad de avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y subrayaron la corresponsabilidad de los sectores productivo, educativo, ambiental y comunitario.



“No vamos a lograr las metas si no trabajamos de forma integral e involucramos a todos los sectores. Si quiero que mi población sea sana tengo que dar las condiciones. Por ejemplo, tengo un sistema de salud pero no tengo agua potable; eso significa que voy a tratar siempre las mismas diarreas. Hay que impulsar entornos saludables y sociales con interdependencia y trabajar con visión de desarrollo de las políticas”, afirmó a EFE el consultor en salud pública y políticas sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Francisco Becerra.



Información de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destaca que solamente el 22 % de los ODS relacionados con la salud se alcanzarán para el año 2030, aunque se han dado avances para disminuir las tasas de mortalidad infantil y materna.



Sin embargo, todavía quedan retos como la lucha contra las enfermedades no transmisibles, como la diabetes y el cáncer, que representan casi el 77 % de la mortalidad en la región, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Fotografía del 24 de junio de 2025 del gerente general de Roche Centroamérica, Caribe y Venezuela, Álvaro Soto, hablando durante una entrevista con EFE, en San José (Costa Rica). EFE/ Jeffrey Arguedas

Por lo tanto, para el sector es fundamental considerar el gasto sanitario como lo que realmente es: una inversión en una mejor salud y un crecimiento económico más sólido. La consultora estadounidense McKinsey reveló que la inversión en atención médica e innovación ha demostrado impulsar el crecimiento económico. Por ejemplo, por cada dólar invertido en atención médica, es posible obtener una rentabilidad económica de entre dos y cuatro dólares.



“Tenemos que hablar de intervenir de principio a fin en una enfermedad, y ahí el primer paso es la prevención; si queremos hablar de rentabilidad de las inversiones, la prevención es el primer paso. Por ejemplo, las vacunas son un elemento de prevención, la prevención de la diabetes es un estilo de vida, y eso empieza con educación desde tempranas edades. Una persona informada y educada será un paciente que va a actuar de mejor manera para controlar su vida”, explicó a EFE el gerente general de Roche Centroamérica, Caribe y Venezuela, Álvaro Soto.



El movimiento “Invertir en salud para crecer como sociedad”, busca concientizar sobre el valor de la prevención de enfermedades y una atención integral de salud. Además, le apunta a impulsar una plataforma en América Latina y el Caribe para identificar las prioridades y retos locales a los que se enfrentan los sistemas locales de atención sanitaria. EFE