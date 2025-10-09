Los cuerpos de Eddy Miranda (43 años), Karla Romero (36) y su hija de 9 años, quienes perdieron la vida en un deslizamiento de tierra en Piedades Sur de San Ramón, Alajuela, fueron repatriados hacia Juigalpa, Nicaragua, su comunidad natal.

Un convoy fúnebre arribó a la localidad de Hato Grande, donde decenas de vecinos, familiares y amigos esperaban entre lágrimas, oraciones y velas encendidas la llegada de la familia. La tristeza se mezcló con los cánticos religiosos y los aplausos que acompañaron el ingreso de los féretros al templo local.

Eddy y Karla trabajaban en labores agrícolas en Costa Rica y, según sus allegados, soñaban con construir una casa propia y brindar un mejor futuro a sus hijos. Sin embargo, la tragedia los sorprendió la noche del pasado sábado 4 de octubre, cuando un terraplén colapsó sobre la vivienda de madera donde dormían, sepultándolos bajo toneladas de tierra y escombros.

El deslizamiento ocurrió cerca de las 11:30 p.m., provocado por las intensas lluvias que afectaban la zona. En el inmueble se encontraban seis personas; tres lograron sobrevivir al ser rescatadas por los cuerpos de socorro.

El operativo de rescate, en el que participaron 35 cruzrojistas, junto a unidades del Cuerpo de Bomberos y la Fuerza Pública, se extendió hasta la madrugada del domingo.