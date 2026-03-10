Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

8 ciudadanos costarricenses que se encontraban temporalmente en Qatar lograron regresar de forma segura tras una operación de repatriación coordinada por autoridades diplomáticas.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, la salida del grupo se concretó el pasado sábado 7 de marzo mediante vuelos especiales de evacuación operados por Qatar Airways con destino a Madrid y París.

La gestión fue coordinada por la Embajada y el Consulado General de Costa Rica en Doha, que mantuvieron contacto permanente con los connacionales desde su llegada al país, brindándoles acompañamiento, orientación y asistencia hasta concretar su salida.

Las autoridades explicaron que la repatriación se dio en el contexto de la situación de seguridad regional derivada de los recientes acontecimientos en el Medio Oriente.

Actualmente, la comunidad costarricense residente en Qatar supera las 150 personas. Las representaciones diplomáticas indicaron que continúan en comunicación con los nacionales para mantenerlos informados sobre la evolución de los hechos y reiterar recomendaciones de seguridad.

Además, el embajador de Costa Rica en Qatar, Juan Carlos Esquivel Favareto, y el cónsul general, Marcelo Roldán Sauma, mantienen habilitadas líneas de emergencia consular disponibles las 24 horas para atender cualquier eventualidad que puedan enfrentar los costarricenses en ese país.