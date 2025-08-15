Se acerca uno de los días más celebrados por miles de costarricenses a lo largo y ancho del país, como lo es el Día de la Madre.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el país hay más de un millón y medio de madres, de las cuales, la edad promedio corresponde a 51,7 años.

Uno de los datos más relevantes brindados por el INEC es la disminución de hijos por madre.

Condición laboral de las mamás

En lo que va del 2025, los datos laborales de las mamás en Costa Rica indican que al menos 4 de cada 10 laboran, mientras que un 6,5% se mantienen en desempleo por diferentes circunstancias.

Por otra parte, casi la mitad de las mamás son jefas de hogar, con poco manejo de un segundo idioma y con un nivel de pobreza medio baja.

En detalle:

Repase los datos completos: