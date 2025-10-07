El Parque Juan Santamaría en Alajuela se convertirá en el punto de encuentro para miles de personas el viernes 10 de octubre, que celebrarán el Día Mundial del Huevo 2025 con una gran fiesta familiar que incluirá la entrega de más de 3 mil desayunos gratuitos con el huevo como protagonista.

El evento, organizado por la Cámara Nacional de Avicultores (CANAVI), se desarrollará de 7:30 a.m. a 11:00 a.m. y estará abierto al público en general.

Además de los desayunos, los organizadores ofrecerán asesorías nutricionales gratuitas, actividades para toda la familia, el concurso “El Huevo de Gallina Más Grande”, la participación de más de 400 niños de los CEN-CINAI y un reconocimiento especial a la organización Obras del Espíritu Santo, por su labor en la atención de personas en situación de riesgo social, entre ellos más de 72 mil niños.

Día Mundial del Huevo 2025. Foto: cortesía.

Los más pequeños también podrán disfrutar del show del popular Maromero.

“¡Mandate 2 al día!”: Costa Rica celebra el Día Mundial del Huevo 2025

Con el lema “¡Mandate 2 al día!”, Costa Rica se une a la celebración global impulsada por la International Egg Commission (IEC) en más de 80 países.

Esta campaña promueve el consumo de 2 huevos diarios como parte de una dieta balanceada, nutritiva y segura para la salud, derribando los mitos que lo asocian erróneamente con el aumento del colesterol.

Día Mundial del Huevo 2025. Foto: cortesía.

Según expertos, la evidencia científica muestra que incluir 2 huevos al día dentro de una alimentación equilibrada no eleva el colesterol malo (LDL) ni el riesgo de enfermedades del corazón. Por el contrario, mejora indicadores como el colesterol bueno (HDL) y los triglicéridos, favoreciendo la salud cardiovascular.

Los huevos, además de aportar proteína, colina y vitamina D, benefician el desarrollo cerebral, el mantenimiento de la masa muscular y la salud ósea, siendo ideales para todas las etapas de la vida.

Día Mundial del Huevo 2025. Foto: cortesía.

Actualmente, el consumo de huevos en Costa Rica alcanza las 291 unidades por persona al año, según datos de la Cámara.

“Mandarse dos al día es un acto de salud y sabor. Con ese mensaje alegre y muy tico celebramos al huevo que siempre ha estado presente en las familias costarricenses”, concluyó Brenes.

Quienes deseen incorporar más recetas con huevo pueden visitar este link.