El accidente ocurrió alrededor de las 6:30 a. m. , 50 metros al sur de la plaza de deportes de Platanar. La víctima fue identificada de apellido Pérez, de 60 años. Según vecinos de la zona, era soltero, no tenía hijos y se dedicaba a la ganadería y a la venta de leche.

El conductor intentó escapar, pero fue detenido minutos después por la Fuerza Pública gracias a la rápida acción de vecinos que lo persiguieron.

Un hombre de 60 años perdió la vida la mañana de este domingo luego de ser atropellado por un vehículo mientras realizaba el reparto de leche en bicicleta en Platanar de Florencia de San Carlos.

Según la información preliminar, Pérez se desplazaba en bicicleta realizando su recorrido habitual cuando fue embestido por un automóvil. El impacto fue tan violento que los envases de leche quedaron esparcidos sobre la carretera y la bicicleta terminó completamente destruida. Socorristas de la Cruz Roja confirmaron su fallecimiento en el sitio.

Tras el atropello, el conductor huyó del lugar. No obstante, varios vecinos siguieron el vehículo y alertaron a las autoridades, lo que permitió que la Fuerza Pública lo interceptara en Las Delicias de Aguas Zarcas, sobre la ruta 4.

El automóvil, un Toyota Yaris, presentaba daños en la parte frontal y el parabrisas quebrado.

Al ser abordados por la policía, los ocupantes descendieron e intentaron escapar corriendo por un potrero. Los oficiales capturaron al conductor, un nicaragüense de apellido López, quien indicó ser vecino de Atenas y permanecer en la zona desde el lunes anterior. El acompañante logró escapar y, preliminarmente, se informó que aparentemente portaba un arma de fuego.

Las autoridades confirmaron además que López no tenía licencia de conducir y que la prueba de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 0,50.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las diligencias para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Con información de corresponsal de la zona.