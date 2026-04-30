Reparten culpas por falta de iluminación en Taras – La Lima

La falta de iluminación en varios tramos de la autopista Florencio del Castillo, especialmente en Taras-La Lima, mantiene condiciones de poca visibilidad para los conductores que transitan la ruta. Esto se suma a la peligrosidad debido a los trabajos que se mantienen; sin embargo, entre los diversos involucrados “reparten culpas” por la ausencia de alumbrado público.

Desde el gobierno local, el alcalde de Cartago, Mario Redondo, señaló que se solicitaron explicaciones desde el Concejo Municipal ante posibles responsables del rezago.

“Hemos pedido cuentas a la JASEC porque ha sido indicada por la unidad ejecutora del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) que parte del atraso en la iluminación es responsabilidad de la empresa, y es urgente porque hay tramos de la autopista en obras nocturnas donde hay casi cero visibilidad”.

Además, enfatizó que “no se justifica que nadie esté atrasando un proyecto de tanta importancia”.

Sin embargo, desde la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC) rechazan cualquier señalamiento.

El director de Operaciones, Cristian Acuña, afirmó que “la construcción de pasos a desnivel en la zona de La Lima de Cartago es 100% responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en la figura de las empresas contratadas, siendo responsabilidad de JASEC en este proyecto suplir las condiciones necesarias para poder asegurar que se puedan realizar las suspensiones del servicio eléctrico en la zona”.

El funcionario insistió en que la entidad ha cumplido su rol sin atrasos, indicando que “no tenemos responsabilidad en los atrasos que esto representa en el proyecto. Nuestra responsabilidad hasta el momento ha sido facilitar esas condiciones ya indicadas y que hemos cumplido al 100% tal y como el proyecto las ha solicitado”.

Actualmente, los atrasos en la obra son estudiados por el Concejo Municipal del cantón. Esto ocurre tras más de cinco años desde que se dio la orden de inicio en la obra.