Un total de 4 privados de libertad que tenían introducido en su cuerpo algún tipo de objeto, como droga o teléfonos celulares terminaron en un centro médico durante este 2025.

Esto porque las autoridades penitenciarias no pudieron retirar de su organismo los estupefacientes o dispositivos, lo que puso en riesgo su vida.

Así lo indicó el viceministro de Justicia y Paz, Nils Ching, durante una comparecencia en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

“A estas personas les fue imposible extraerse lo que obligatoriamente les han pedido de manera obligatoria introducirse en sus genitales y han tenido que ser intervenidos en los hospitales nacionales”, dijo.

El jerarca señaló que esta es parte de la realidad penitenciaria como parte de los intentos de llevar ilícitos a las celdas y privados de libertad.