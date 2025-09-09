Un grupo de privados de libertad del sector de alta contención en la cárcel de La Reforma se quejó por la alimentación que reciben, según denunció la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias.

Rafael Ángel García, representante de la Asociación, indicó que recibieron llamadas de familiares reportando supuestos incidentes dentro del centro penitenciario relacionados con la cantidad de comida.

“Están reclamando que les dan poca alimentación y quedan con hambre”, afirmó. El representante explicó que las recientes directrices del Ministerio de Justicia y Paz han restringido el ingreso de alimentos por parte de los familiares.

“No están pidiendo comida de alta calidad, sino que sea en cantidad suficiente”, agregó. Ante esta situación, la Asociación solicitó la intervención de la Defensoría de los Habitantes para que investigue el tema. Esta nueva queja se suma a la presentada días atrás, cuando los reos denunciaron el retiro de pantallas televisivas y microondas. Una jueza de ejecución de la pena ordenó restablecer esas medidas.

Diario Extra consultó al Ministerio de Justicia y Paz sobre la denuncia planteada por la Asociación, quienes confirmaron un incidente el fin de semana anterior.

“Este 8 de setiembre de 2025, un total 21 personas privadas de libertad se negaron a recibir sus alimentos de almuerzo. Se activó el protocolo de vigilancia médica”, indicaron.