Con el fin de endurecer las reglas para los reos de alta contención en la cárcel de La Reforma, el Ministerio de Justicia y Paz emitió un nuevo reglamento donde regula las visitas y llamadas de los privados de libertad.

Se trata de un decreto presidencial que busca legalizar las normas contra los reclusos peligrosos, después de que jueces de ejecución de la pena revirtieran las intenciones de las autoridades penitenciarias meses atrás.

Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, señaló que esto se ejecuta porque es necesario perfilar a estas personas de acuerdo con la actividad criminal.

“Vamos a ser bien socados para evitar que la gente que está ahí siga participando en actividades criminales, Costa Rica no tiene porque seguir sufriendo de estos grupos que día a día llenan de sangre a nuestras familias”, dijo. Campos ha reclamado en varias ocasiones que a pesar de querer poner “mano dura” dentro del centro penitenciario, decisiones de jueces han provocado que tengan que dar marcha atrás: “Esto es para dejar en firme y en claro las reglas del juego.