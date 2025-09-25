Oficiales de la Policía Penitenciaria localizaron un dispositivo celular que se encontraba oculto a varios metros de altura dentro de un centro penitenciario del país.

En el video compartido por la institución se observa cómo 2 oficiales escalan una pared con vigas metálicas para llegar hasta el punto donde estaba el objeto. El dispositivo estaba envuelto en varias capas de bolsas y plástico, lo que evidenciaría el intento de ocultamiento.

Tras la extracción, uno de los oficiales lanzó el paquete hacia abajo, donde sus compañeros lo recibieron con una sábana. Al desempaquetarlo, confirmaron que se trataba de un teléfono celular.

La Policía Penitenciaria destacó que este tipo de hallazgos forman parte de las inspecciones rutinarias que buscan detectar e incautar artículos prohibidos en los centros penales.

Otros hallazgos

Al mismo tiempo, la Policía Penitenciaria también informó de hallazgos en diferentes centros:

Centro penitenciario Terrazas: 8 teléfonos celulares, 3 chips para celular, 3 cables USB, 0.85 gramos de aparente marihuana y 8 armas blancas.

Cárcel de Limón: 10 armas blancas, 5.79 gramos de aparente marihuana, 0.91 gramos de aparente crack, 41 gramos de aparente cocaína, 2 celulares, 4 chips, 4 cables USB y 1 manos libres.

Cárcel de Pococí: 1 celular, 1 chip y 2 armas blancas.

Cárcel de Liberia: 3.75 gramos de aparente marihuana, 1.65 gramos de aparente crack, 14 armas blancas, 6 chips y 9 pipas.