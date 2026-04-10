Renunció Jeaustin

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El técnico costarricense Jeaustin Campos renunció a su puesto en el Real España de Honduras, tras perder ante El Choloma, por marcador de 3 a 2. En declaraciones a Diario DIEZ explotó contra el fútbol de ese país, al que comparó con un circo.
“Mi dignidad y mi prestigio valen más que situaciones como estas. Tengo casi dos años de estar viendo goles con la mano, penales que no son… y aquí se escoge quién va a ser campeón”.
Calificó lo vivido como “un circo romano. No soy arlequín de un circo… lo que hay ahora es un circo. Mi profesionalismo no me permite estar en este tipo de eventos”, dijo molesto.
A su vez felicitó a los jugadores, quienes siguen dando la pelea, pese a ese tipo de adversidades. “Le dije a los muchachos que no continúo. Tendría que cambiar cosas que no son de la directiva ni de jugadores, ni del club. Tendría que cambiar un montón de cosas y quien soy yo para ir en contra de una corriente poco decente, poco transparente y poco congruente. Ojalá sea por mí, pero no lo creo. Acá simple y sencillamente hay una mezcla de incompetencia, ineptitud, mala actitud y creo que hasta sinvergüenzadas de alguna gente y no hablo de los árbitros, hablo de todo”.