Claudia Dobles reaccionó al anuncio de la diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel, de presentar una denuncia en su contra y la retó a renunciar a su inmunidad parlamentaria.

Esquivel anunció la acción después de acusar a Dobles de atacar políticamente y ofender a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez. Sin embargo, durante la conferencia de prensa no precisó ante cuál instancia presentaría la denuncia ni detalló las declaraciones que atribuye a Dobles.

“Hagámoslo recíproco. Renuncie usted a su inmunidad para hacerle frente a las 14 denuncias que usted tiene y que en este momento no pueden ser llevadas a cabo. Y de paso, sería bueno que le pagara a la Caja”, respondió Dobles.

El PPSO había anunciado que denunciaría tanto a Dobles como al diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, por supuestos actos de violencia política contra mujeres.