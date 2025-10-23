La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) brindó una actualización referente al faltante de especialistas en la institución y sobre el proceso de contratación.

De acuerdo con el gerente médico de la CCSS, Alexander Sánchez, el último reporte apunta a 221 renuncias y 190 contrataciones.

Además, los jerarcas confirmaron que se impulsan 57 programas de posgrado en diferentes especialidades médicas para poder contar con más profesionales en los próximos años.

“Este año, la institución impulsó un aumento de más de 400 plazas para la formación de especialistas y se espera ofrecer esa misma cantidad de cupos para el ingreso a la formación médica especializada en 2026. Actualmente, 954 médicos se encuentran en proceso de formación”, explicó la institución en un comunicado.

La Caja espera tener más recurso médico disponible, esto luego de firmar un convenio con universidades privadas en aras de promover la formación de especialistas.

